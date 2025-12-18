Trump alla nazione: «Undici mesi fa ho ereditato un disastro, ora il Paese sta risorgendo»Il presidente non ha risparmiato critiche all’amministrazione di Biden
Undici mesi dopo l’insediamento, il presidente statunitense Donald Trump ha difeso il suo operato in un discorso alla nazione, dove ha presentato un bilancio dei primi mesi di governo e anticipato alcune delle prossime mosse politiche ed economiche.
Trump ha criticato apertamente l’amministrazione Biden: «Migranti illegali, transgender nello sport femminile e peggiori accordi commerciali, sono un’eredità negativa. Ora avete un presidente che si batte per gli americani», ha affermato, sottolineando i progressi su inflazione e salari: «I prezzi stanno scendendo velocemente e i salari crescono molto più rapidamente dell’inflazione».
Il presidente ha poi elogiato l’efficacia dei dazi, che secondo lui hanno stimolato circa 18.000 miliardi di dollari di investimenti negli Stati Uniti, e ha annunciato un bonus natalizio da 1.776 dollari per i militari, definito «dividendo del guerriero».
Guardando al futuro, Trump ha anticipato che nel 2025 annuncerà il nuovo presidente della Federal Reserve, favorevole ai tassi di interesse bassi, e che nel 2026 presenterà una «aggressiva riforma» del mercato immobiliare.
(Unioneonline/Fr.Me.)