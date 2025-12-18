Undici mesi dopo l’insediamento, il presidente statunitense Donald Trump ha difeso il suo operato in un discorso alla nazione, dove ha presentato un bilancio dei primi mesi di governo e anticipato alcune delle prossime mosse politiche ed economiche.

Trump ha criticato apertamente l’amministrazione Biden: «Migranti illegali, transgender nello sport femminile e peggiori accordi commerciali, sono un’eredità negativa. Ora avete un presidente che si batte per gli americani», ha affermato, sottolineando i progressi su inflazione e salari: «I prezzi stanno scendendo velocemente e i salari crescono molto più rapidamente dell’inflazione».

Il presidente ha poi elogiato l’efficacia dei dazi, che secondo lui hanno stimolato circa 18.000 miliardi di dollari di investimenti negli Stati Uniti, e ha annunciato un bonus natalizio da 1.776 dollari per i militari, definito «dividendo del guerriero».

Guardando al futuro, Trump ha anticipato che nel 2025 annuncerà il nuovo presidente della Federal Reserve, favorevole ai tassi di interesse bassi, e che nel 2026 presenterà una «aggressiva riforma» del mercato immobiliare.

(Unioneonline/Fr.Me.)

