Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a recarsi in visita in Israele, nel pieno del conflitto tra lo Stato ebraico e Hamas.

Secondo quanto riportato dai media israeliani, «i preparativi per la visita del leader di Kiev a Tel Aviv «sono in fase avanzata».

Zelensky, riporta The Times of Israel, «si era offerto di partire più di due settimane fa, ma Israele aveva ritenuto che fosse prematuro dato che la guerra era ancora in una fase relativamente iniziale, anche se ha accolto altri leader da tutto il mondo».

In queste ore Zelensky ha fatto un nuovo punto sulla guerra che, invece, coinvolge la “sua” Ucraina, quella contro la Russia.

«Mosca – ha detto il presidente ucraino - sta gradualmente perdendo il controllo del Mar Nero e si ritira verso la parte orientale

dello specchio d'acqua. Arriveremo anche lì».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata