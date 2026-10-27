Flávio Bolsonaro, il figlio dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro sconfitto domenica al ballottaggio da Lula, ha lasciato il Brasile ed è in fuga verso gli Stati Uniti insieme alla moglie e alle due figlie. Lo riferiscono i media brasiliani Metropoles, Folha de S.Paulo e Cnn Brasil, citando fonti vicine alla famiglia. Il volo dovrebbe atterrare negli Stati Uniti nelle prossime ore, come confermano le autorità statunitensi.

Secondo le fonti citate da Folha de S.Paulo, il viaggio sarebbe stato organizzato e facilitato da un avvocato vicino alla famiglia Bolsonaro. L’ultimo messaggio inviato da Flávio al suo collaboratore Rogério Marinho risalirebbe alle 8 del mattino.

Resta da chiarire il luogo esatto della partenza. Secondo Cnn Brasil, il nome del senatore sarebbe comparso nella lista passeggeri di un aereo fermo a Puerto Iguazú, in Argentina, con il sospetto che l’indicazione sia stata utilizzata per depistare gli inquirenti. Alcune fonti sostengono infatti che Flávio sia partito da un’altra città argentina.

Negli Stati Uniti vive dal febbraio 2025 anche il fratello Eduardo Bolsonaro, che si è trasferito a Southlake, in Texas, insieme alla moglie Heloísa. Su di lui pende un mandato di arresto emesso dal giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes. Eduardo è stato condannato in via definitiva a quattro anni e due mesi di reclusione per coazione nel corso del procedimento, ai sensi dell’articolo 344 del Codice penale brasiliano.

Secondo la condanna, avrebbe sfruttato il proprio ruolo per sollecitare sanzioni economiche statunitensi contro autorità e settori economici del Brasile, nel tentativo di interferire nei procedimenti giudiziari che coinvolgono il padre Jair Bolsonaro.

(Unioneonline)

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