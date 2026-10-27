Il nipote del principe Alberto II di Monaco, Antoine de Massy, è stato ritrovato morto in un parco del Principato ieri sera. Una persona è stata posta in stato di fermo. Lo scrive il quotidiano Monaco-Matin. Si ignora se la persona fermata sia accusata di qualcosa o sia un semplice testimone.

Figlio del barone Christian de Massy e di Cécile Gelabale, Antoine de Massy aveva 29 anni. Era nipote della principessa Antoinette, sorella maggiore del principe Ranieri e nipote di secondo grado del principe Alberto II. Preoccupato per l'assenza di Antoine dal pranzo di famiglia domenica a mezzogiorno, un parente si sarebbe rivolto alla polizia e qualche ora più tardi il corpo senza vita del ventinovenne è stato trovato in un parco lungo il boulevard du Larvotto, dietro la Villa Sauber.

L'esame delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza ha consentito agli inquirenti di identificare una persona presente nei pressi del luogo in cui giaceva il cadavere. Non è stata esclusa la pista del semplice incidente.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata