Cinque ragazzi pugliesi – quattro brindisini e un leccese dai 17 ai 19 anni - sono indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo, dopo la denuncia presentata da una 19enne a Treviso, in una stazione di provincia dei carabinieri, per presunti abusi che avrebbe subito mentre si trovava in vacanza a Malta alcune settimane fa.

Secondo quanto denunciato dalla ragazza, la vittima avrebbe conosciuto la comitiva di ragazzi pugliesi durante il suo soggiorno a Malta e, al termine di una serata trascorsa con loro in alcuni locali, avrebbe accettato l'invito di seguirli nel loro appartamento.

Qui - secondo la ragazza - sarebbe avvenuta la violenza che sarebbe stata anche ripresa con il cellulare di uno degli indagati. I cinque brindisini respingono le accuse.

Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di accertamenti sui telefonini dei 5 pugliesi e della ragazza per acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi.

