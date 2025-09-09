Malta, italiana denuncia: «Vittima di uno stupro di gruppo». Indagati cinque pugliesi tra i 17 e i 19 anniLa giovane ha raccontato di aver subito la violenza nel loro appartamento, il tutto sarebbe stato filmato
Cinque ragazzi pugliesi – quattro brindisini e un leccese dai 17 ai 19 anni - sono indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo, dopo la denuncia presentata da una 19enne a Treviso, in una stazione di provincia dei carabinieri, per presunti abusi che avrebbe subito mentre si trovava in vacanza a Malta alcune settimane fa.
Secondo quanto denunciato dalla ragazza, la vittima avrebbe conosciuto la comitiva di ragazzi pugliesi durante il suo soggiorno a Malta e, al termine di una serata trascorsa con loro in alcuni locali, avrebbe accettato l'invito di seguirli nel loro appartamento.
Qui - secondo la ragazza - sarebbe avvenuta la violenza che sarebbe stata anche ripresa con il cellulare di uno degli indagati. I cinque brindisini respingono le accuse.
Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di accertamenti sui telefonini dei 5 pugliesi e della ragazza per acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi.
