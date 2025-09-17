Christian Brückner, il principale sospettato della scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann, avvenuta in Portogallo nel 2007, è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso.

Il procuratore tedesco Christian Wolters, che non è stato in grado di impedire il rilascio a causa dell'insufficienza di prove per garantire un’altra incriminazione, aveva espresso preoccupazione in una recente intervista all'Afp per il rilascio di un individuo che ha definito «fondamentalmente pericoloso».

Brückner ha finito di scontare una pena di sette anni e mezzo perché nel 2005 violentò una turista statunitense in Portogallo. Uscito dal carcere, si è subito infilato nell'auto del suo avvocato, come riporta il quotidiano tedesco Bild.

Dal 2020 la polizia e la procura di Braunschweig ritengono che possa essere direttamente coinvolto nella scomparsa di Maddie, che al momento della sparizione aveva tre anni, e per questo negli ultimi mesi erano state disposte anche nuove indagini a Praia da Luz in Portogallo. Al momento, però, mancano elementi concreti per sostenere un'accusa.

Brueckner dunque è ora un uomo libero, anche se gli inquirenti sono riusciti a sequestrare il suo passaporto, obbligandolo a non lasciare la Germania. Sempre secondo la Bild l'uomo dovrà portare anche un braccialetto elettronico.

