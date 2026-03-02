«Voglio dirlo con chiarezza, Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire. Germania e Francia hanno detto di non essere stati avvisati, noi siamo stati informati a iniziativa in corso». Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in audizione con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera, per l'informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico (SEGUI LA DIRETTA).

«I nostri connazionali nella regione sono la nostra priorità assoluta e voglio ribadire l'appello alle forze politiche: deve prevalere l'unità, la responsabilità e l'equilibrio, è quello che ci chiedono i nostri concittadini», ha aggiunto Tajani, spiegando che nell’area sono presenti 70mila italiani tra residenti, lavoratori, studenti e turisti, ma «non ci sono italiani coinvolti negli attacchi» e, per quanto riguarda Dubai e gli altri Paesi del Golfo, gli italiani «sono in sicurezza» e si stanno predisponendo voli per il rientro in Italia e «corridoi» verso altri Paesi per organizzare i rimpatri. Priorità, ha spiegato Tajani, agli studenti minorenni.

«Il Governo italiano continuerà a fare la sua parte. Con lucidità. Con determinazione. Con senso di responsabilità. Crediamo nella diplomazia. Anche quando sembra difficile. Anche quando sembra lontana. Ogni crisi richiede il ricorso al dialogo e al negoziato. Continueremo a lavorare senza sosta perché quel momento arrivi il prima possibile», ha concluso Tajani.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata