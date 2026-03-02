Fra i tanti sardi che stanno vivendo ore di terrore a Dubai c’è anche Valentina Meloni, trentenne originaria di Atzara, che da tre anni vive al “The Marina Torch” insieme al marito Simone Crobu, oristanese, e alla figlia di soli tre anni.

Una famiglia partita con il sogno, realizzato, di lavorare nel mercato globale, ottenendo una vita serena e appagante. Fino due notti fa. Quando missili e droni, in gran parte intercettati, hanno iniziato a sorvolare la città.

Valentina era sola in casa con la piccola Ariel, il marito era fuori per lavoro: «Alla bimba ho raccontato che quei rumori erano i palloncini di una bellissima festa, a cui presto avremo partecipato anche noi». In piena notte ha iniziato a maturare la decisione di lasciare la città, presa poi definitivamente col marito alle 6 di ieri mattina. Valentina si è rivolta a un amico e in sette, su una piccola auto, hanno viaggiato per oltre tre ore fino ad Hatta, al confine con l’Oman.

«Ora mi sento molto più tranquilla, ma non nego che mi manca casa e spero di poter rientrare presto a Dubai».

