Si è aperto uno spiraglio per i tanti italiani e sardi bloccati in vacanza a Dubai, ma in pochi potranno approfittarne.

A quanto si apprende, infatti, si parla di una possibile ripresa dei voli ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati, In ogni caso, sarebbero pochi.

Lo ha comunicato ai passeggeri il comandante della Euribia Msc, la nave da crociera ferma da due notti nel porto di Dubai con a bordo 11-12 cagliaritani.

Lo staff della nave da crociera sta cercando conferme. Per il resto - ha spiegato sempre il comandante - si è ancora in attesa della riapertura dei voli dall'aeroporto di Doha.

I passeggeri non possono lasciare il terminal crociere, e la situazione sembra più tranquilla nelle ultime ore. Anche in città: «Abbiamo orari contingentati per svolgere le nostre attività, le difese stanno funzionando bene e ovviamente ci viene chiesto di non uscire di casa», spiega Valeria Di Santo Della Penna, presidente dell'Associazione Italiana Dubai.

Sono 23mila gli italiani che lavorano a Dubai: «Per loro la situazione è relativamente più tranquilla, ma per tutti gli altri saranno giorni complicati fino a quando non si avranno notizie certe circa il loro rientro».

«I primi due giorni sono stati davvero drammatici - racconta Valeria Di Santo Della Penna – Temevamo la furente reazione dei pasdaran dopo l'annuncio della morte di Khamenei. Oggi siamo relativamente più tranquilli, dalle 11 di questa mattina non abbiamo più sentito detonazioni. Confidiamo che l'Iran possa limitare la sua attività di ritorsione».

