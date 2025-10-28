L'uragano Melissa avanza nel Mar dei Caraibi verso Giamaica e Cuba dopo aver raggiunto categoria 5, il livello massimo sulla scala Saffir-Simpson.

La violenta ondata di maltempo ha già provocato diverse vittime e dispersi tra Haiti e Repubblica Dominicana. I venti hanno toccato quasi 260 chilometri all'ora, secondo gli ultimi bollettini dei servizi meteorologici diffusi dai media regionali.

Il Servizio meteorologico giamaicano prevede mareggiate fino a quattro metri sulla costa meridionale e le autorità hanno ordinato l'evacuazione di diverse aree. L'aeroporto internazionale di Kingston è stato chiuso, così come tutti i porti marittimi.

A suscitare particolare preoccupazione è la lentezza del movimento della tempesta, poiché le zone colpite potrebbero restare esposte a condizioni estreme per diverse ore. I meteorologi stimano fino a un metro di pioggia, con rischio di inondazioni lampo e frane.

Se colpisse la regione con tutta la sua forza l’uragano potrebbe devastare la Giamaica occidentale: l'allarme è stato lanciato dal primo ministro Andrew Holness in un'intervista alla Cnn. La tempesta, attualmente a sud dell'isola, «probabilmente girerà verso nord, il che significa che potrebbe avere un impatto sulle nostre coste, più precisamente sull'estremità occidentale della Giamaica», ha dichiarato Holness. «E se ciò dovesse accadere, e l'ho già detto, non credo che ci siano infrastrutture in questa regione in grado di resistere a una tempesta di categoria 5, quindi potrebbero verificarsi disagi significativi».

