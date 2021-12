Migliaia di persone in diverse città tedesche sono scese in strada, nella serata di ieri, per protestare contro le misure adottate in Germania per arginare il Covid-19.

I cortei, spesso non annunciati, hanno visto un'ampia partecipazione soprattutto nell'est del Paese, e nella cittadina sassone di Bautzen si sono registrati anche scontri con la polizia e disordini, con 10 agenti feriti e secondo le notizie diramate dalle forze dell'ordine.

Fino a 15mila persone hanno protestato nelle città del Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Si tratta della regione che da lunedì ha chiuso cinema, teatri e musei a causa della diffusione del contagio da coronavirus.

Anche in Brandeburgo hanno dimostrato circa 9000 cittadini in diversi centri. Manifestazioni sono avvenute anche nell'ovest, nel Saarland, in Assia e in Bassa Sassonia, dove i numeri dell'affluenza sono stati decisamente inferiori.

