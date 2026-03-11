Nella notte appena trascorsa, i droni ucraini sono stati impiegati massicciamente nella regione di Samara, nella Federazione Russa, e un incendio è scoppiato nell'impianto chimico KuibyshevAzot a Togliatti. Lo ha riferito il canale televisivo Astra, come riportato da Ukrinform.

Questa mattina presto i residenti di Togliatti hanno segnalato un gran numero di esplosioni e un incendio in un impianto chimico. L'impianto di KuibyshevAzot è molto probabilmente in fiamme.

Secondo le informazioni presenti sul sito web KuibyshevAzot, si tratta di una delle principali aziende chimiche russe, leader nella produzione di caprolattame e dei suoi prodotti di trasformazione, nonché tra i maggiori produttori di fertilizzanti azotati. Le autorità russe non hanno confermato ufficialmente nulla, scrive il Moscow Times.

Il governatore della regione di Samara, Vyacheslav Fedorishchev ha affermato che non ci sarebbero morti o feriti, ma non ha fornito altri dettagli. Oltre a Togliatti, i droni hanno attaccato anche Samara e Syzran, con almeno 10 esplosioni segnalate e un incendio in uno dei distretti di Syzran, sebbene non sia noto quale struttura abbia preso fuoco. I droni hanno attaccato anche Taganrog e almeno cinque distretti dell'Oblast' di Rostov. Le autorità locali hanno segnalato danni a una linea elettrica. Esplosioni sono state udite anche a Sochi e Anapa, nel vicino Territorio di Krasnodar.

Dall’altra parte del confine, a Kharkiv, due persone sono state uccise in seguito a un attacco russo: lo ha annunciato il sindaco della città Igor Terekhov su Telegram. Secondo quanto afferma, «purtroppo ci sono informazioni preliminari su due decessi».

In precedenza, il sindaco aveva annunciato un attacco ostile contro un'impresa civile, che aveva causato feriti. Secondo Terekhov è stato registrato un attacco di droni 'shahed' al distretto di Shevchenkivskyi. «Attualmente», ha spiegato, «si registrano due morti e cinque feriti».

