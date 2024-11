Ci si attendeva per le 21 l’annuncio di Usa e Francia, e invece Benjamin Netanyahu ha anticipato tutti e in un discorso alla nazione ha detto che c’è l’accordo per un cessate il fuoco in Libano con Hezbollah.

«Stasera porto al gabinetto un accordo di tregua in Libano», ha detto il premier israeliano. «La durata di questo accordo dipenderà da ciò che succederà sul terreno».

Annuncio che arriva al termine di un pomeriggio di fuoco, con numerosi raid delle Idf che hanno colpito Beirut.

Ma Netanyahu annuncia anche che, d’accordo con gli Usa, «manteniamo libertà militare completa in Libano. Quanto durerà la tregua, dipende da cosa succederà sul terreno: se Hezbollah si riarmerà, noi attaccheremo, se tenterà di ricostruire infrastrutture terroristiche vicino al confine, colpiremo», ha aggiunto il premier, sottolineando tuttavia che «Hezbollah non è più quello di prima, lo abbiamo riportato indietro di decenni».

«Perché fare una tregua adesso? Ci sono tre motivi: concentrarsi sulla minaccia iraniana; rinnovamento delle forze e rifornimento completo. E vi dico apertamente, ci sono stati grossi ritardi nella fornitura di armi e munizioni; terzo motivo, separare i fronti e isolare Hamas», ha spiegato Netanyahu, affermando di essere «determinato a fare tutto il necessario per impedire all’Iran di ottenere armi nucleari, la minaccia più importante da rimuovere per garantire l’esistenza e il futuro dello Stato di Israele».

Gli Usa potrebbero avere un ruolo di monitoraggio, anche se il portavoce del Pentagono, generale Pat Ryder, non lo ha confermato ufficialmente: «Stiamo discutendo con i partner e le agenzie alleate se avere un ruolo di monitoraggio sulla tregua. Dobbiamo ancora capire quale ruolo avrà il Dipartimento della Difesa».

Secondo il segretario di Stato Usa Antony Blinken la tregua in Libano «aiuterà anche a raggiungere la fine della guerra a Gaza».

Nella zona operano centinaia di militari sardi della Brigata Sassari, che guida la missione Unifil. Spesso la missione di peacekeeping è finita sotto il fuoco incrociato tra Idf e Hezbollah, e proprio pochi giorni fa quattro soldati sardi sono rimasti feriti.

