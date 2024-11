La missione Onu in Medioriente, cui partecipa anche la Brigata Sassari, ancora nel mirino: quattro militari italiani Unifil sono rimasti feriti dopo che la base nel sud del Libano dove si trovavano è stata colpita. Secondo fonti del Ministero della Difesa si tratta di quattro soldati in forza proprio alla Sassari.

I quattro, secondo quanto si apprende da fonti di governo, non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

Da quanto si apprende la base sarebbe stata colpita da razzi dei miliziani Hezbollah.

- IN AGGIORNAMENTO –

