Un'auto si è lanciata contro un gruppo di persone nel centro della città tedesca di Lipsia, provocando almeno due vittime e una ventina di feriti, due dei quali molto gravi. Lo riporta la Bild.

Il conducente dell’auto, ha spiegato il sindaco Burkhard Jung, è stato arrestato e non sussiste più alcun pericolo.

Sul luogo dell'incidente sono presenti circa dieci ambulanze e i negozi nella zona pedonale sono chiusi. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio ma secondo l'emittente locale Radio Leipzig rilanciata da Reuters online, un Suv Volkswagen danneggiato con una persona sul tetto è stato visto sfrecciare ad alta velocità in una zona pedonale della città. L'emittente cita testimoni oculari che parlano di diversi corpi coperti da lenzuola e che si sarebbe verificato anche un accoltellamento.

L’autista al momento dell’arresto ha mostrato segni di «instabilità mentale», riporta la Bild. Ad altissima velocità ha svoltato nella zona pedonale di Augustusplatz e ha proseguito fino alla piazza del mercato, percorrendo circa 500 metri.

Ignoti al momento i motivi del gesto.

(Unioneonline)

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