Il duello tra Kamala Harris e Donald Trump. Gli Stati Uniti al voto per le presidenziali. Grande incertezza sull'esito finale. Tanti americani hanno espresso online la loro preferenza come Mark Hanis, nato a Los Angeles, che da quattro anni vive a Cagliari dove insegna inglese in una scuola privata.

Michael Pett, nato in un centro vicino a Tampa, in Florida, anche lui insegnante di inglese, è arrivato in Sardegna 14 anni fa. Hanis rivela il suo voto per Kamala Harris nel solco della sua esperienza nel 2012 alla Casa Bianca come consigliere dell'allora vicepresidente Biden.

Nel video le interviste a Mark Hanis e Michael Pett.

