Morta a soli 23 anni a causa di una meningite fulminante che non le ha lasciato scampo e se l’è portata via in tre giorni.

Si chiamava Lara Ponticiello, viveva a Gonzaga, nel Mantovano, e studiava all’Università di Bologna. Ma il dramma si è consumato a Berlino, dove la studentessa stava facendo l’Erasmus dopo aver conseguito la laurea triennale in lingue e letterature straniere.

La ragazza venerdì 24 maggio ha accusato i primi sintomi di un malore, un allarme che si sperava potesse rientrare dopo che le sono stati prescritti alcuni medicinali. Ma la situazione è degenerata, Lara ha perso i sensi ed è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni si sono aggravate sempre più e la ragazza è morta tre giorni dopo per via di una meningite fulminante.

I genitori, che nel frattempo erano arrivati a Berlino poche ore prima del decesso, hanno autorizzato la donazione degli organi. Un gesto di solidarietà purtroppo vano, perché a causa della grave infezione non è stato possibile donarli.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata