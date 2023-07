L’aereo è troppo pesante e non può partire. E così, a chi si offre di scendere, easyJet propone un rimborso di 500 euro.

È accaduto su un volo partito dall'aeroporto di Arrecife di Lanzarote e diretto al John Lennon Airport di Liverpool, previsto per le 21:45 di mercoledì 5 luglio ma decollato quasi due ore dopo.

Lo riporta il quotidiano Liverpool Echo che ha ricevuto da un passeggero il video dello steward che dava l’annuncio. «L'aereo è davvero carico – lo si sente dire -. La combinazione tra un mezzo pesante e una pista piuttosto corta, e con le attuali condizioni sfavorevoli qui a Lanzarote, significa che l'aereo non può decollare. Ci sono una serie di fattori: fa molto caldo, il vento non è fantastico, la direzione non è ottimale».

Una soluzione c’è, continua: «Vi starete chiedendo cosa accadrà ed è per questo che vi faccio questo annuncio. Ho parlato con il nostro team operativo e l'unico modo per risolvere un problema con un aereo pesante è renderlo leggermente più leggero. Vorrei chiedere a un massimo di 20 volontari di scegliere di non volare verso Liverpool stasera. Se qualcuno vuole farsi avanti ci sarà un incentivo. La cifra che ci è stata indicata da easyJet è fino a 500 euro per ogni passeggero disposto a non volare stanotte».

Diciannove passeggeri hanno accettato la proposta e sono scesi, come confermato da un portavoce di easyJet al Liverpool Echo: «EasyJet può confermare che 19 passeggeri sul volo EZY3364 da Lanzarote a Liverpool si sono offerti volontari per viaggiare su un volo successivo: l'aereo superava i limiti di peso per le condizioni meteorologiche».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata