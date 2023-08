Il Gruppo Wagner, la temibile milizia mercenaria di cui si serve la Russia fondata dall’amico-nemico di Putin Yevgeny Prigozhin, ha lanciato oggi sul suo canale Telegram una campagna di reclutamento invitando gli aspiranti combattenti a contattare il suo call center.

Requisito principale: una buona forma fisica.

«Ragazzi, chi vuole trovare un lavoro deve rendersi conto che già ora è necessario raccogliere un pacchetto di documenti per l'assunzione», recita l'annuncio.

«Vi invitiamo a rivolgervi all'agenzia 'turistica' WAGNER GROUP©», prosegue il messaggio fornendo un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica da contattare.

Tra i documenti necessari, sottolinea, sono obbligatori il passaporto, una fedina penale pulita, oltre a un elettrocardiogramma e il certificato che attesti la salute orale.

«Ma il fattore più importante è il superamento del test di idoneità fisica», conclude l'annuncio, fornendo un esempio di due cose che è necessario essere in grado di fare. Ovvero: corsa di 1 chilometro in 4 minuti e 30 secondi e trazioni alla sbarra per 13 volte.

Lo scorso 24 agosto, all'indomani dell'incidente aereo costato la vita al fondatore Yevgeny Prigozhin, i mercenari della Wagner si erano impegnati a «portare a termine tutti i compiti» che erano stati loro assegnati.

Da quanto si apprende, dopo il tentato golpe di inizio estate, il futuro della Wagner sarà di essere progressivamente inquadrata all’interno dell’esercito regolare di Mosca.

(Unioneonline/l.f.)

