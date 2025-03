La tregua a Gaza è finita. Hamas ha accusato oggi Israele di aver «deciso di affossare» l’accordo raggiunto a gennaio in Medio Oriente, dopo il lancio stanotte di attacchi aerei sulla Striscia. I raid, secondo l’ultimo bollettino rilasciato dal ministero della Salute nella Striscia di Gaza gestito da Hamas, hanno già ucciso 330 persone.

Dal canto suo l’esercito israeliano afferma che gli attacchi arrivano dopo che l'Idf ha identificato i preparativi di Hamas per lanciare attacchi contro Israele, mentre si sta riorganizzando e riarmando. Un’azione preventiva dunque quella degli uomini di Netanyahu.

«Gli attacchi hanno preso di mira - ha spiegato un funzionario israeliano a Cnn – comandanti militari di medio rango e dirigenti di Hamas, e continueranno finché necessario». In tutta risposta un alto funzionario di Hamas ha detto oggi che Israele «ha deciso di sacrificare i suoi ostaggi». La scelta del premier Benjamin Netanyahu «di riprendere la guerra è la decisione di sacrificare i prigionieri dell'occupazione e imporre loro una condanna a morte», ha affermato Izzat al-Rishq aggiungendo che Netanyahu sta usando i combattimenti nell'enclave palestinese come una «scialuppa di salvataggio» politica per distrarre dalle crisi interne dello Stato ebraico.

Ma la linea del ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, sembra ben tracciata: «Non smetteremo di combattere finché tutti gli ostaggi non saranno tornati a casa e tutti gli obiettivi di guerra non saranno stati raggiunti», ha affermato. Tra questi obiettivi, oltre alla restituzione di tutti gli ostaggi (vivi e morti), c'è la distruzione di Hamas come forza militare o politica nella Striscia di Gaza.

