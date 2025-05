La terra continua a tremare. Dopo il sisma di magnitudo 4.4 registrato ieri ai Campi Flegrei, nelle prime ore di oggi un violento terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito la Grecia, al largo del Mar Egeo meridionale. Lo ha riferito l'US Geological Survey (USGS). La scossa è stata avvertita fino al Cairo. L'epicentro del terremoto è stato localizzato in mare, a 15 chilometri dall'isola greca di Kasos, ed è stato fortemente avvertito anche sulle isole di Kos e Rodi, nell'arcipelago del Dodecaneso, nonché a Creta, secondo l'agenzia di stampa greca ANA e l'emittente pubblica ERT.

Tuttavia, secondo la stessa fonte, non ha causato vittime o danni, ma un messaggio di allerta tsunami è stato inviato ai cellulari degli abitanti di Rodi, delle isole di Karpathos e Kasos. Da parte sua, l'Istituto di geodinamica dell'Osservatorio di Atene, che è il punto di riferimento in Grecia per la misurazione dei terremoti, ha annunciato un terremoto di magnitudo 5,9 a oltre 420 km a sud-est di Atene.

Secondo l'USGS, il terremoto si è verificato a una profondità di 78 chilometri intorno all'1:51 di notte ora locale (00:5 di martedì).

