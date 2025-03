Mosca non approva il cessate il fuoco temporaneo in Ucraina, della durata di 30 giorni. «La proposta deve essere modificata per tenere conto degli interessi della Russia, rappresenta solo l'approccio di Kiev». Lo ha affermato il consigliere diplomatico di Putin, Yuri Ushakov, come riporta Interfax.

Un cessate il fuoco temporaneo «non è favorevole a una soluzione "duratura" del conflitto. Si tratta di misure affrettate che non contribuiscono a una soluzione duratura», ha detto alla televisione russa.

