Per la prima volta il misterioso “leader supremo” dei talebani, il mullah Hibatullah Akhundzada, è apparso in pubblico. Non era mai accaduto dalla sua nomina, avvenuta nel 2016, fino a ieri sera a Kandahar, nella parte meridionale dell’Afghanistan, secondo una nota diffusa da funzionari talebani.

“Il comandante dei credenti, lo sceicco Hibatullah Akhundzada, è apparso in un grande raduno presso la famosa madrasa Hakimiya – ha detto oggi il governo talebano accompagnando la dichiarazione con un messaggio audio – e ha parlato per dieci minuti con i valorosi soldati e discepoli".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata