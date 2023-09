La pizza “made in Sardinia” sbarca nel Regno Unito. A sorprendere i palati britannici saranno de creazioni della pluripremiata pizzachef Emy Scarpa, che con le sue “King Charles” e “Queen Elisabeth” si prepara a raggiungere Londra. Create in occasione dell’incoronazione di re Carlo III e in ricordo della compianta regina Elisabetta, saranno le protagoniste del “The italian show”, il format ideato per promuovere filiere e prodotti italiani sui mercati internazionali in programma il 19 settembre.

L’evento al Royal Horticultural Halls, alle 16.30. Scarpa verrà affiancata nella preparazione in diretta dal maestro oristanese Giovanni Cauli. Nella valigia non mancherà la bandiera dei 4 mori, che «porteremo come simbolo della nostra identità e dell'amore per la nostra terra», confessa la chef. A caratterizzare la sontuosa King Charles, una base ricca, guarnita con mozzarella di pecora e impreziosita con una corona di pane, finemente decorata a mano.

Per la realizzazione del gioiello, decorato con fini ricami e intarsiato di perle, si è avvalsa della collaborazione di una maestra del pane artistico, Graziella Frau, di Siniscola. A Londra Emy Scarpa porterà anche la sua versione de “su mustazzeddu”, una focaccia tipica del Sulcis Iglesiente.

