Kherson bombardata 74 volte nelle ultime 24 ore, con un bilancio di almeno otto morti e decine di feriti.

«Il nemico ha attaccato senza pietà i quartieri residenziali della città, i proiettili russi hanno colpito strutture critiche, asili, una scuola, un ospedale, una fabbrica, negozi, case private e condomini», ha dichiarato Yaroslav Yanushevych, capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson.

Tra i feriti, ha riferito, ci sarebbero in ospedale anche un bambino e una ragazza in gravi condizioni.

Volodymyr Zelensky parla senza mezzi termini di “terrorismo russo”.

«La mattina, di sabato, alla vigilia di Natale, nel centro della città. Non ci sono installazioni militari. Non è una guerra secondo le regole definite. È terrorismo, è uccidere per intimidire e per piacere», ha tuonato il presidente ucraino.

«Il mondo deve vedere e capire contro quale male stiamo lottando - ha aggiunto –, questa è la vera vita dell'Ucraina e degli ucraini dopo dieci mesi di guerra».

Zelensky ha studiato un piano di pace in 10 punti che sarà presentato il prossimo 24 febbraio. Ne ha parlato anche con Joe Biden nel corso della sua recente visita alla Casa Bianca, ma il leader ucraino intende prima massimizzare le riconquiste territoriali con “più vittorie possibili” per presentarsi più forte al tavolo.

