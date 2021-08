Niente alcol sino a Natale.

Per solidarietà con la moglie Carrie, che è incinta, il primo ministro britannico Boris Johnson ha deciso di diventare temporaneamente astemio.

Niente vino, niente birra e niente whisky fino alla nascita del bimbo, il secondo per la coppia, dopo la nascita di Wilfred Lawrie Nicholas il 29 aprile del 2020.

Dopo il ricovero in ospedale per il Covid-19, sembra che il primo ministro, 57 anni, stia cercando di mettersi in forma.

Fa più sport, mangia in modo più sano e avrebbe eliminato gli spuntini serali a base di formaggio, salame e cioccolato.

Nell’ultimo anno avrebbe perso circa dodici chili.

Secondo quanto riportano i tabloid, dal momento che Carrie avrebbe deciso di non assumere alcol durante la gravidanza, anche il marito avrebbe scelto di rinunciare.

Johnson ha avuto quattro figli dalla sua seconda moglie, Marina Wheeler: Lara Lettice, 27 anni, Milo Arthur, 25, Cassia Peaches, 23, e Theodore Apollo, 21.

Ha poi avuto un altro figlio da Helen Macintyre, con la quale ha avuto una relazione.

