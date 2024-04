Joe Biden ha ammesso di aver pensato al suicidio quando la prima moglie e la loro figlioletta di appena 18 mesi sono morte in un tragico incidente stradale nel 1972.

In un'intervista radiofonica a Howard Stern, il presidente Usa ha raccontato il suo dolore, il suo senso di impotenza e la sua disperazione per la perdita di Neilia e della piccola Naomi. «Mi sedevo e pensavo: ora mi apro una bottiglia di scotch, la bevo e mi ubriaco», ha detto Biden, conosciuto come persona che non ha mai bevuto alcol. «Pensavo che non si dovesse essere pazzi per commettere il suicidio. E ho pensato: vado al ponte Memorial del Delaware e mi butto», ha aggiunto il presidente, raccontando di aver allontanato quell'idea solo pensando a Beau e Hunter, gli altri due figli sopravvissuti all’incidente. «Ho pensato che avevo due figli e che probabilmente non mi sarei suicidato. Mi dicevo però che non sarei mai più stato bene».

Da allora ha avuto una lunga carriera politica di successo, si è risposato con la First Lady Jill Biden con la quale ha avuto una figlia, a cui è stato dato lo stesso nome della bambina persa anni prima. Però nella sua vita ci sono state altre tragedie come la morte del figlio Beau, veterano della guerra in Iraq, stroncato da un tumore. Hunter è l'unico figlio rimasto dal matrimonio con Neilia, una presenza costante nella vita del presidente nonostante i suoi problemi, inclusa la dipendenza dalla droga.

L'apparizione di Biden con Stern segue le polemiche dei maggiori quotidiani americani, soprattutto il New York Times, per lo scarso numero di interviste rilasciate dal presidente. Critiche che la campagna di Biden ha respinto seccamente, spiegando che lo show con Stern è stato un tentativo del presidente di incontrare e parlare agli elettori tramite mezzi non tradizionali. Fra questi c'è anche TikTok, dove il presidente resterà durante la campagna elettorale nonostante abbia firmato la misura approvata dal Congresso che prevede il divieto della popolare app negli Usa se Bytedance, il colosso cinese a cui fa capo, non la venderà in 9-12 mesi.

(Unioneonline/s.s.)

