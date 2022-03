Importante svolta nel caso di Lucia Raso, la giovane morta il 23 novembre 2020 a Landshut, in Germania. Nel mirino degli inquirenti finisce il fidanzato Christian Treo, iscritto nel registro degli indagati, l’unico presente al momento della tragedia.

La 36enne, secondo quanto dichiarato dall’uomo, era caduta da sola dalla finestra dell’appartamento che lui condivideva con altre due persone, suoi colleghi di lavoro in un ristorante.

I genitori della donna non hanno mai creduto alla versione del suicidio o di un incidente, e ora ci sono gravi indizi in capo a Treo.

In merito all’autopsia non sono state diffuse informazioni. Si sa che la vittima è morta a causa dei traumi subiti e che in corpo non avesse valori elevati di alcol. Il fidanzato invece aveva parlato di Lucia vista in evidente alterazione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata