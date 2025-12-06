«L'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini". Lo afferma Elon Musk su X, la sua piattaforma social multata proprio dall’Unione europea per 120 milioni di euro: avrebbe violato la legge sui servizi digitali (Dsa).

Sono le prime sanzioni comminate ai sensi della storica normativa europea concepita per porre fine al Far West online che obbliga le piattaforme tech a una maggiore trasparenza e responsabilità sui contenuti illegali e dannosi che inondano lo spazio digitale. Più un buffetto che uno schiaffo al colosso di Elon Musk, destinato comunque ad acuire le tensioni con Washington.

E con lo stesso Musk, a quanto pare.

