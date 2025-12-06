Crosetto: «Trump ha esplicitato che contro la Cina la Ue non gli serve»Il ministro della Difesa: «Il presidente ha solo accelerato un percorso irreversibile»
«La traiettoria della politica americana era evidente già prima dell'avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile. Gli Usa hanno in corso una competizione sempre più difficile, complessa e dura con la Cina e ogni loro atto, decisione, comportamento, deve essere letto in questo scenario. Trump ha semplicemente esplicitato che l'Europa gli serve poco o nulla in questa competizione».
Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, con un post su X dove ha commentato la Strategia di sicurezza nazionale Usa.
Il ministro ha poi aggiunto: «Ogni decisione, ogni atto futuro sarà affrontato con un solo obiettivo: il rafforzamento degli Usa nella competizione con la Cina».
(Unioneonline)