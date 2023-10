Le Forze di difesa israeliane stanno conducendo raid su vasta scala, in cerca degli ostaggi, nella Striscia di Gaza. Lo rende noto l'Idf sul proprio canale Telegram. «Quel sabato maledetto resterà scolpito nella storia di Israele. Non lo dimenticheremo», ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu aggiungendo: «Stiamo colpendo i nostri nemici con una forza senza precedenti. I nostri nemici hanno iniziato a pagare il prezzo, non sanno cosa avverrà, è solo l'inizio. Distruggeremo e sradicheremo Hamas, arriveremo alla vittoria».

Stamattina l’esercito israeliano aveva ordinato l'evacuazione di «tutti i civili da Gaza» nel sud dell'enclave palestinese nel settimo giorno di guerra tra Israele e Hamas. In una nota, le forze armate di Tel Aviv hanno chiesto «l'evacuazione di tutti i civili di Gaza City dalle loro case a sud per la loro sicurezza e protezione e lo spostamento nell'area a sud di Wadi Gaza», un corso d'acqua situato a sud della città. «Sarà permesso di tornare a Gaza City solo quando verrà fatto un altro annuncio che lo consentirà», ha aggiunto l'esercito.

Il ministero dell'Interno di Hamas a Gaza ha invitato la popolazione a non muoversi dalle proprie case definendo l'annuncio dell'esercito di Israele «propaganda».

Le notizie del 13 ottobre

Attaccato l’aeroporto di Tel Aviv – Hamas ha lanciato un attacco missilistico sull'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion. Lo rende noto l'ala militare in un comunicato riportato dalla Tass.

Tajani: «Hamas come Isis e Ss» – «Hamas è come l'Isis, come come le Ss, come la Gestapo, fanno le stesse cose, sono terroristi, degli assassini e stanno utilizzando come scudo il popolo palestinese, cosa che non è giusta, bisogna evitare che ci siano altri morti innocenti».

Putin: “Israele ha il diritto di difendersi” – Israele è stata attaccata e quindi "ha il diritto di difendersi", ma "la questione palestinese deve essere risolta pacificamente" con la creazione di uno Stato indipendente con Gerusalemme Est come sua capitale. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. Quanto sta succedendo è "una grande tragedia per i palestinesi e per gli israeliani", ha aggiunto Putin, citato dalla Tass.

Tajani in Israele – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato in Israele. La prima tappa sarà nel sud del Pase, a ridosso di Gaza, luogo dell'attacco di Hamas e dove incontrerà il ministro degli Esteri Eli Cohen. Il ministro vedrà alcuni parenti degli ostaggi e visiterà posti colpiti dai razzi di Hamas. Nella sede dell'ambasciata italiana incontrerà alcuni familiari degli italo-israeliani al momento scomparsi.

Nuovi raid delle forze israeliane – Le forze israeliane hanno colpito la notte scorsa "750 obiettivi militari, tra cui tunnel sotterranei del terrore di Hamas, compound e postazioni militari, residenze di alti esponenti del terrorismo utilizzate come centri di comando militare, magazzini di stoccaggio delle armi, sale di comunicazione e hanno preso di mira alti esponenti del terrorismo". Lo ha reso noto questa mattina l'Aeronautica militare israeliana su X.

