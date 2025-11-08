Il corpo di un cittadino italiano, vittima di un incidente aereo avvenuto il 25 ottobre nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, è stato ritrovato insieme al relitto del velivolo. Lo rende noto la Farnesina. L’uomo viaggiava a bordo di un aereo da turismo proveniente dal Canada. Dopo l’allarme lanciato dalle autorità locali, l’Ambasciata d’Italia a Copenaghen, in coordinamento con il Console onorario, ha seguito da vicino la vicenda e mantiene i contatti con i familiari della vittima.

L'aereo era scomparso il 25 ottobre mentre volava tra Happy Valley-Goose Bay (nello stato canadese di Terranova e Labrador) e la Groenlandia, scrive il sito di Cbc, la Canada broadcasting corporation. Il velivolo è stato stato localizzato senza sopravvissuti a bordo, secondo Naviair, la compagnia aerea statale danese che fornisce servizi di traffico aereo. Le autorità avano cercato l'aereo per tutto il fine settimana dopo la scomparsa, concentrandosi nella zona montuosa di Sermitsiaq, situata 15 chilometri a nord-est di Nuuk, la capitale della Groenlandia.

Le ricerche aeree però erano state sospese sabato a causa della scarsa visibilità e delle cattive condizioni meteorologiche, ed erano riprese domenica via mare. Naviair ha confermato che l'aereo scomparso è registrato da una compagnia americana.

