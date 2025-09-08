Cade oggi dopo meno di 9 mesi il governo francese del centrista François Bayrou.

L'Assemblée Nationale, davanti alla quale si era presentato con un discorso di politica generale, ha votato oggi a larga maggioranza contro la fiducia: 194 voti a favore, 364 contrari.

Una sconfitta più secca del previsto per il premier che, secondo uno dei suoi stretti collaboratori, dovrebbe presentare le sue dimissioni domani mattina al presidente Emmanuel Macron.

Il presidente, si apprende dall’Eliseo, «prende atto» della caduta del governo e nominerà un successore «nei prossimi giorni».

«Bayrou è caduto - ha scritto il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon - Vittoria e sollievo popolare. Macron è ormai in prima linea di fronte al popolo. Anche lui se ne deve andare». Gli "Insoumis" avevano annunciato nei giorni scorsi di voler presentare, già da domani, una mozione per la destituzione del Capo dello Stato.

