Avrebbe festeggiato il suo compleanno tra due giorni. Ma Sophie Kinsella, celebre in tutto il mondo per i suoi libri e per il suo romanzo cult “I Love Shopping”,è morta oggi a 56 anni. «Nonostante la sua malattia, che ha portato con inimmaginabile coraggio, Sophie si considerava davvero fortunata ad avere una famiglia e amici così meravigliosi, e ad aver avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed è stata per sempre grata per l'amore che ha ricevuto», scrivono nel post i suoi familiari.

Dopo gli inizi nel giornalismo, nel 2000 ha ottenuto il suo primo successo internazionale con la pubblicazione di The Secret Dreamworld of a Shopaholic, il cui titolo nell'edizione in italiano è diventato I Love Shopping. La serie comprende nove romanzi ed un ebook. Nel 2009 è uscito nelle sale cinematografiche il film I Love Shopping, tratto dai primi due libri della omonima saga, con Isla Fisher nel ruolo della protagonista.

Kinsella, dopo aver rivelato sui social ad aprile 2024 di avere un cancro al cervello, ha raccontato la scoperta di quella diagnosi terribile e come si impara a vivere e ad amare nuovamente, in un romanzo breve “Cosa si prova” per Mondadori. La protagonista è Eve, una famosa scrittrice, che un giorno si sveglia in un letto di ospedale senza ricordare come ci sia finita. Il marito, sempre presente, le spiega che è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuoverle un grosso tumore maligno al cervello.

«Il mio libro più autobiografico. La storia di Eve è la mia storia», disse Sophie Kinsella. Commuovente e positivo è un romanzo sul valore della vita. Mentre impara nuovamente a camminare, parlare e scrivere, Eve deve fare i conti con la sua diagnosi e combattere la malattia trovando anche il modo di spiegare quanto le sta accadendo ai suoi amati figli. Inizia a richiamare alla memoria ciò che conta davvero per lei: le lunghe camminate con la sua mano stretta a quella del marito, le serate passate a fare dei giochi con la sua famiglia, senza mai rinunciare a comprare il vestito che le piace.

