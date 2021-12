In Austria il lockdown finisce lunedì, ma solo per vaccinati e guariti, mentre proseguirà per i no vax.

Lo ha annunciato il cancelliere Karl Nehammes. Il 13 dicembre per gli immunizzati dunque riaprono negozi, ristoranti, alberghi e mercatini di Natale.

"Chi si va vaccinare esce dal lockdown”, precisa Nehammer, “con il lockdown generalizzato è venuto meno un incentivo per la vaccinazione”.

Il cancelliere non ha escluso diversificazioni nei laender più colpiti dalla pandemia. Vienna, ad esempio, riaprirà i ristoranti e gli hotel solo il 20 dicembre.

Il governo inizialmente aveva annunciato un lockdown per i soli non vaccinati poi, visti i numeri allarmanti soprattutto in alcune Regioni, lo ha generalizzato. Ma da lunedì si torna a restrizioni differenziate tra vaccinati e non vaccinati, e dal primo febbraio 2022 scatta l’obbligo.

(Unioneonline/L)

