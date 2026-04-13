«Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbero riaprirlo ma solo ripartendo da capo». Lo ha detto a “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis.

Sulle ragioni della chiusura del procedimento, che vedeva Salis imputata per il presunto coinvolgimento in un’aggressione a esponenti neonazisti durante una manifestazione a Budapest, l’eurodeputata ha spiegato: «Il Parlamento ha confermato l'immunità, dopo che c'è stato il voto di conferma, con dei tempi un po' lunghi. Hanno ricevuto questa comunicazione e hanno così posto termine al procedimento».

La notizia arriva all’indomani della sconfitta di Viktor Orban e del suo partito alle elezioni politiche ungheresi, dove ha prevalso il partito TISZA di Péter Magyar.

(Unioneonline)

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