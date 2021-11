Nuove “linee guida religiose” per i media dell’Afghanistan.

Nel documento i talebani invitano i canali televisivi a “smettere di mandare in onda spettacoli e soap opera con attrici” e le giornaliste “ad indossare l’hijab islamico mentre presentano i loro servizi”.

Le nuove direttive alla televisione sono state emesse dal ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio.

Alle tv viene anche chiesto di non mandare in onda film o programmi in cui viene mostrato il profeta Maometto o altre figure venerate dall'Islam.

"Queste – ha precisato il portavoce del ministero Hakif Mohajir – non sono regole, ma solo linee guida religiose”.

(Unioneonline/L)

