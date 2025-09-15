Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che «la Nato è di fatto coinvolta» nel conflitto russo-ucraino per il sostegno dei Paesi occidentali all'Ucraina. Lo riporta la Tass. «La Nato è in guerra con la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove», ha detto Peskov secondo la Tass.

Intanto la Romania ha convocato l'ambasciatore russo per denunciare il volo «inaccettabile» di un drone russo avvenuto il giorno prima nel suo spazio aereo, pochi giorni dopo la spettacolare intrusione di un velivolo simile nei cieli polacchi, condannata dall'Unione Europea. Bucarest ha espresso al capo della missione diplomatica russa, Vladimir Lipayev, «la sua ferma protesta» contro «questo atto inaccettabile e irresponsabile», ha scritto il ministero degli Affari Esteri rumeno in una nota. E ha «chiesto urgentemente alla parte russa di adottare tutte le misure necessarie» per impedire che una simile «violazione della sovranità della Romania» si ripeta.

Nella notte tra martedì e mercoledì, 19 droni russi hanno effettuato un'incursione nei cieli polacchi, la prima del suo genere dall'inizio dell'invasione russa del territorio ucraino nel febbraio 2022. Da allora, la Polonia è in stato di massima allerta, così come gli Stati Nato che mantengono una presenza militare sul suo territorio. «Questi incidenti ricorrenti contribuiscono all'escalation e all'amplificazione delle minacce alla sicurezza regionale», ha dichiarato il ministero all'ambasciatore, sottolineando che la Romania, membro della NATO e dell'Unione Europea, «rimane in costante contatto con i suoi alleati». Il ministero della Difesa rumeno aveva precedentemente descritto l'incidente come «una nuova sfida alla sicurezza e alla stabilità regionale».

Sabato sera la Romania ha riferito che un drone "Geran" è entrato nel suo spazio aereo durante un attacco russo alle infrastrutture nella vicina Ucraina. Due caccia F-16 rumeni «hanno rilevato un drone nello spazio aereo nazionale» che ha sorvolato per circa 50 minuti la Romania orientale, partendo dal villaggio di Chilia Veche, prima di decollare nei pressi della città di Pardina verso l'Ucraina, secondo il ministero della Difesa. «I piloti hanno ricevuto l'autorizzazione ad abbattere il bersaglio, ma, dopo aver stabilito un contatto diretto, hanno valutato i rischi collaterali e hanno deciso di non aprire il fuoco». Gli F-16 hanno ricevuto assistenza da «due aerei Eurofighter Typhoon tedeschi» che hanno poi effettuato una missione di sorveglianza, ha aggiunto il ministero.

Secondo la dichiarazione, il drone non ha sorvolato aree popolate e non ha rappresentato una minaccia imminente per la sicurezza della popolazione. Dall'inizio della guerra in Ucraina, diversi frammenti di drone si sono schiantati sul suolo rumeno.

Il ministro degli Esteri rumeno Toiu Oana ha annunciato che avrebbe «sollevato la questione delle azioni della Russia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sollecitando il rigoroso rispetto delle sanzioni internazionali». «L'esercito russo sta mettendo alla prova la Romania», ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Certo, la Nato ha missili Patriot, altri sistemi e potenti aerei da combattimento, ma in Ucraina abbiamo soluzioni molto meno costose, più massicce e più sistematiche contro i droni russi», ha sottolineato.

Il suo omologo americano, Donald Trump, ha dichiarato sabato di essere pronto a imporre nuove sanzioni contro la Russia, ma a condizione che i Paesi europei smettano di acquistare petrolio russo. «Non voglio che comprino petrolio. E le sanzioni che stanno imponendo non sono abbastanza severe», ha ribadito domenica davanti ai giornalisti. «Sono pronto a imporre sanzioni, ma dovranno inasprirle per adeguarsi a ciò che sto facendo», ha aggiunto.

L'Ue ha vietato la maggior parte delle importazioni dalla Russia dal 2022, ma l'oleodotto Druzhba ("amicizia" in russo) è stato temporaneamente esentato per dare agli Stati dell'Europa centrale il tempo di trovare nuove soluzioni. Ungheria e Slovacchia, entrambi membri dell'Ue, continuano a ricevere petrolio russo attraverso questo oleodotto, che è stato più volte preso di mira dagli attacchi ucraini nelle ultime settimane.

(Unioneonline)

