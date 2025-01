Scoppia il caos in Congo: da stamattina è in corso un’evasione di massa dal carcere di Goma, con morti e feriti, e diverse ambasciate sono state attaccate da manifestanti a Kinshasa.

Incendi sono stati appiccati davanti all'ambasciata Usa, quella francese è stata attaccata e quella belga vandalizzata. Nel mirino anche le sedi ugandese, ruandese e keniota.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha definito «inammissibili» gli attacchi: «L'ambasciata francese a Kinshasa è stata attaccata questa mattina da manifestanti che hanno provocato un incendio che ora è stato messo sotto controllo. Questi attacchi sono inaccettabili. Si sta facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza del nostro personale e dei nostri cittadini», ha scritto il capo della diplomazia francese su X.

I ribelli del gruppo armato M23 e i soldati ruandesi controllano l'aeroporto di Goma.

«Stiamo seguendo minuto per minuto l'evolversi della situazione, soprattutto per quanto riguarda i nostri connazionali – dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani -. Già da ieri, che eravamo a Bruxelles, quando sono arrivati i primi segnali siamo riusciti grazie al lavoro della nostra ambasciata a far andare in Ruanda alcuni missionari». A Goma gli italiani sono rimasti in 15, in buona parte religiosi, cooperanti e residenti abituali.

