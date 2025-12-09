«Mentre i colloqui di pace sono in corso, l'Ue rimane ferma nel suo sostegno all'Ucraina. Le nostre proposte di finanziamento sono sul tavolo. L'obiettivo è un'Ucraina forte, sul campo di battaglia e al tavolo dei negoziati. La sovranità dell'Ucraina deve essere rispettata. La sicurezza dell'Ucraina deve essere garantita, a lungo termine, come prima linea di difesa per la nostra Unione». Lo scrivono Ursula von der Leyen e Antonio Costa dopo l'incontro a Bruxelles con Volodymyr Zelensky e il segretario generale della Nato Mark Rutte.

L’Europa fa dunque quadrato attorno a Kiev, dopo le dichiarazioni di Trump e le minacce di Mosca.

Oggi, nel suo tour europeo, Zelensky – che a Londra ha anche incontrato il premier inglese Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron - farà tappa in Vaticano, dove sarà ricevuto da papa Leone XIV a Castel Gandolfo.

