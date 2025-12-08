È ora che la Ue ascolti Trump per salvarsi. Lo afferma Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per la cooperazione economica con l'estero e tra i principali negoziatori di Mosca, in merito allo scontro tra Washington e Bruxelles.

«La squadra di Biden», scrive Dmitriev su X, «ha gestito completamente Bruxelles, spingendo la Ue sulla strada sbagliata: immigrazione di massa, posizione morbida verso il crimine, declino economico e di civiltà».

Ora, aggiunge, «all'improvviso i burocrati della Ue “non vogliono interferenze dagli Usa” sotto il Paparino Trump. È ora di ascoltare il Paparino e salvare l'Europa».

Attraverso lo stesso social arriva una replica indiretta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen: «Questo pomeriggio si è tenuta una riunione della Coalizione dei volenterosi. Ho aggiornato il presidente Zelensky e i leader presenti su due priorità fondamentali», scrive, riferendosi al «sostegno all'Ucraina e al rafforzamento della preparazione della difesa europea. Sappiamo tutti cosa c'è in gioco e sappiamo che non c'è più tempo da perdere. Garantire il sostegno finanziario contribuirà a assicurare la sopravvivenza dell'Ucraina ed è un atto cruciale per la difesa europea. La nostra proposta di prestito per le riparazioni è complessa, ma in sostanza aumenta il costo della guerra per la Russia».

