Secondo il capo dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov l’Fsb russo è stato incaricato di «liquidare» il leader del Gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin dopo il fallito ammutinamento dello scorso fine settimana.

La rivelazione in un'intervista a The War Zone, come riferisce Ukrinform, nella quale Budanov aggiunge: «Sappiamo che l'Fsb è stato incaricato di assassinare Prigozhin. Riusciranno a farlo? Vedremo con il tempo...».

Intanto, in queste ore il conflitto in Ucraina è stato oggetto di un colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e Vladimir Putin e il leader indiano Narendra Modi.

Da quanto si apprende nella telefonata il numero uno del Cremlino ha spiegato che «Kiev si rifiuta di risolvere il conflitto con una soluzione diplomatica».

«Il presidente russo ha valutato la situazione attuale nella zona delle operazioni militari speciali, indicando il rifiuto categorico di Kiev di adottare misure politiche e diplomatiche per risolvere il conflitto», si legge in una nota del Cremlino.

