La procura generale libica ha ordinato l'arresto di Almasri e il suo rinvio a giudizio con l'accusa di tortura di detenuti e della morte di uno di loro sotto tortura. 

Lo riporta su X la tv libica Lybia24 citando un comunicato della Procura.

***Notizia in aggiornamento***

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata