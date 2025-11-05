libia
05 novembre 2025 alle 13:49
«Ha torturato alcuni detenuti»: Al-Masri arrestato a TripoliIl generale è accusato anche della morte di uno di loro
La procura generale libica ha ordinato l'arresto di Almasri e il suo rinvio a giudizio con l'accusa di tortura di detenuti e della morte di uno di loro sotto tortura.
Lo riporta su X la tv libica Lybia24 citando un comunicato della Procura.
***Notizia in aggiornamento***
