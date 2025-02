«Ha toccato le parti intime di una nostra giocatrice».

In Spagna scoppia il caso di Mapi Leon, calciatrice del Barcellona femminile accusata dall'Espanyol, altro club della capitale catalana, di quello che viene definito «un gesto inaccettabile che non può restare impunito».

La polemica è scoppiata dopo l’ultimo derby tra le due squadre, vinto dalle blaugrana 2-0. «La giocatrice del Barcellona Maria Pilar León, nel pieno di un duello con la nostra Daniela Caracas, ha commesso un gesto lesivo della sua privacy», ha spiegato in una nota l'Espanyol.

Da un video dell'incontro che circola sui social, si vede la giocatrice del Barcellona, che gioca in difesa, che tocca l'inguine dell'avversaria.

Secondo i media spagnoli, dalla trascrizione del labiale, Leon avrebbe anche chiesto a Caracas se avesse «un pene».

L'Espanyol ha messo a disposizione della sua giocatrice, di nazionalità colombiana, i propri servizi legali, nel caso Caracas avesse intenzione di sporgere denuncia.

Dal canto suo, Mapi Leon replica così alle accuse: «In nessun momento ho violato, né ho avuto intenzione di violare, l’intimità della mia collega, Daniela Caracas. Nelle immagini si può vedere che si tratta di una normale azione di gioco nella quale lei mi urta intenzionalmente e io le tocco la gamba dicendo, come reazione a tale collisione, “Che ti succede?”. In nessun caso mi verrebbe in mente di toccare le parti intime di una qualsiasi delle mie colleghe. Va contro i miei principi e non lo farò mai».

