Guasto all’Air Force One: Trump costretto a cambiare aereo. Bressent: «Arriverà a Davos con tre ore di ritardo»L’intervento del tycoon al Forum economico seguito con particolare attenzione per il caso “Groenlandia”
Trump arriverà con circa tre ore di ritardo al Forum economico mondiale di Davos a causa di un problema elettrico riscontrato sull'Air Force One, che lo ha costretto a cambiare aereo. A confermarlo, parlando con i giornalisti, è stato il segretario al Tesoro Scott Bessent. «Credo che il presidente Trump arriverà con circa tre ore di ritardo. Non ho ancora visto l'agenda aggiornata». L’intervento di Trump a Davos era atteso per le 14,30, seguito con particolare attenzione per le sue recenti pressioni sull'acquisizione della Groenlandia, slitta quindi a causa dell'imprevisto tecnico.
Secondo quanto riportato dai media americani, l'Air Force One «era decollato dalla base di Andrews alle 9.46 e le indiscrezioni sulla sua inversione di rotta sono arrivate un'ora dopo». «Dopo il decollo, l'equipaggio ha identificato un problema elettrico minore». Per precauzione, l'Air Force One è tornato alla Joint Base Andrews. Il presidente e la sua squadra si sono poiu imbarcti su un aereo diverso e «continueranno per la Svizzera», ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.
(Unioneonline)