Trump arriverà con circa tre ore di ritardo al Forum economico mondiale di Davos a causa di un problema elettrico riscontrato sull'Air Force One, che lo ha costretto a cambiare aereo. A confermarlo, parlando con i giornalisti, è stato il segretario al Tesoro Scott Bessent. «Credo che il presidente Trump arriverà con circa tre ore di ritardo. Non ho ancora visto l'agenda aggiornata». L’intervento di Trump a Davos era atteso per le 14,30, seguito con particolare attenzione per le sue recenti pressioni sull'acquisizione della Groenlandia, slitta quindi a causa dell'imprevisto tecnico.

Secondo quanto riportato dai media americani, l'Air Force One «era decollato dalla base di Andrews alle 9.46 e le indiscrezioni sulla sua inversione di rotta sono arrivate un'ora dopo». «Dopo il decollo, l'equipaggio ha identificato un problema elettrico minore». Per precauzione, l'Air Force One è tornato alla Joint Base Andrews. Il presidente e la sua squadra si sono poiu imbarcti su un aereo diverso e «continueranno per la Svizzera», ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

(Unioneonline)

