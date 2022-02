Ore drammatiche in Ucraina: la Russia “sta preparando una invasione su larga scala nel giro delle prossime 48 ore”.

L'amministrazione Biden lo ha comunicato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citando informazioni di intelligence. Secondo le stesse fonti, "segnalazioni di osservatori aerei indicano che la Russia ha violato lo spazio aereo nelle prime ore di oggi, con voli di ricognizione per un breve periodo di tempo sopra l'Ucraina".

Una fonte vicina al governo ucraino, scrive Newsweek, ha confermato il monito sottolineando però che è la terza volta in un mese che a Kiev è stato detto di prepararsi per un'imminente azione militare russa su larga scala.

La notizia dell’imminente attacco sembra essere confermata dalla Bild che riferisce di aver scoperto nel sud della Russia circa 300 mezzi militari russi delle forze speciali Spetznaz che procedono verso la zona di confine di Marinowka. Il tabloid li definisce "l'esercito segreto" che sarà usato per l'invasione dell'Ucraina: sia i mezzi sia i soldati non hanno segni distintivi.

Anche testimoni citati dall'agenzia Reuters riferiscono che due convogli militari di mezzi senza insegne, che annoverano anche 9 carri armati, un blindato d'assalto, autocisterne e camion avanzano su due differenti direttive dal confine russo verso Donetsk. I mezzi senza insegne - russi - sono gli stessi che presero il controllo della Crimea nel 2014.

LE SANZIONI – Intanto, dopo l’annuncio di Joe Biden di un primo pacchetto di sanzioni contro la Russia, progressive a seconda del livello di aggressività, il presidente americano ha già alzato il tiro dicendo di aver imposto sanzioni contro il gasdotto Nord Stream 2 e i dirigenti della sua società.

"Ieri, dopo ulteriori consultazioni tra i nostri due governi, la Germania ha annunciato che fermerà la certificazione della pipeline. Oggi ho ordinato alla mia amministrazione di imporre sanzioni contro Nord Stream 2 Ag e i dirigenti della società", si legge in una nota della Casa Bianca. "Questi passi sono un altro pezzo della nostra tranche iniziale di sanzioni in risposta alle azioni russe in Ucraina", prosegue Biden, ribadendo che non esiterà a "prendere ulteriori misure se la Russia continua ad aumentare la tensione". Putin con il suo operato "ha fornito al mondo un incentivo enorme ad allontanarsi dal gas e da altre forme di energia russe".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata