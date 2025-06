Gli Stati Uniti entrano in guerra contro l’Iran al fianco di Israele.

Poco prima delle 2 – ora italiana – della notte tra sabato e domenica il presidente Donald Trump ha annunciato l’attacco a tre siti nucleari della Repubblica islamica, quelli di Fordow, Natanz ed Esfahan, che sarebbero stati «distrutti».

«Congratulazioni ai nostri grandi guerrieri americani. Nessun altro esercito al mondo avrebbe potuto fare questo», ha detto il leader di Washington, in un post sui social, cui poi è seguito un discorso alla Nazione.

In azione sarebbero entrati i bombardieri B-2 americani in grado di trasportare le bombe MOP (Motorized Bunker Penetrating Bomb) di cui solo l'esercito americano è in possesso.

Sei bombe “bunker bluster” sono state sganciate sul sito di Fordow, mentre sugli altri bersagli sarebbero stati lanciati una trentina di missili Tomahawk, riportano i media Usa.

«Questo è uno momento storico per gli Stati Uniti d'America, Israele e il mondo», ha affermato Trump. Aggiungendo: «Il nostro obiettivo era annullare le capacita di arricchimento di Teheran e la sua minaccia nucleare. È stato uno spettacolare successo militare». Il presidente ha anche avvisato l’Iran: «A questo punto o ci sarà la pace o ci sarà una tragedia come mai prima». Poi l’invito a tornare al tavolo dei negoziati.

Dal canto proprio Teheran, attraverso il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, ha condannato i bombardamenti americani definendoli «oltraggiosi» e ha affermato che il suo Paese ha il diritto di difendere la sua sovranità. «Quanto accaduto avrà conseguenze eterne», ha avvisato.

Da Israele, il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato, in un discorso trasmesso in televisione: «Con il presidente Trump abbiamo ottenuto insieme risultati senza precedenti. Con pieno coordinamento operativo tra le forze di difesa israeliane e l'esercito Usa, gli Stati Uniti hanno attaccato i tre siti nucleari iraniani. Questo programma minacciava la nostra sopravvivenza ed era anche un rischio per la pace dell'intero mondo».

