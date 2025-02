Per la polizia di Santa Fe Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa erano «morti da tempo» quando i loro cadaveri assieme a quello di uno dei loro tre cani sono stati scoperti in stanze diverse della villa di Santa Fe dove il leggendario attore abitava da anni.

«Non mi azzardo a dire da quanto», ha detto lo sceriffo Adan Mendoza aggiungendo che «non ci sono segni immediati di un atto criminale» ma che questo «non è stato ancora escluso». Tutto è misterioso nella scena che si è presentata agli agenti accorsi dopo che uno dei custodi della villa, tra i singhiozzi e le imprecazioni, aveva dato l'allerta al numero di emergenza 911. Hackman, in tuta, pantofole, era steso per terra in un ingressino «come se fosse caduto di schianto», accanto a lui gli occhiali da sole e un bastone, la moglie in un bagno, era riversa sul pavimento tra pillole cadute da una boccetta di medicinali aperta sul banco.

In un mandato di perquisizione la polizia di Santa Fe afferma che la morte della superstar di French Connection e Mississippi Burning è giudicata «abbastanza sospetta» da meritare ulteriori indagini. Con Hackman e la moglie è stato trovato morto in un armadio del bagno uno dei tre pastori tedeschi di famiglia. Un altro cane correva in giardino, il terzo stava a fare la guardia al corpo di Betsy, una pianista classica coetanea delle due figlie dell'attore che l'aveva conosciuto in palestra e nel 1991 l'aveva sposato.

«L’autopsia ci dirà di più», ha detto lo sceriffo Adan Mendoza al New York Times parlando di una situazione «non tipica». Roland Lowe Begay e Jesse Kesler, i due collaboratori della famiglia, che non vedevano gli Hackman da due settimane, avevano trovato la porta di casa aperta senza peraltro segni che fosse stata forzata. Betsy, 63 anni, «doveva esser morta da tempo perché il corpo era già in decomposizione, le mani e piedi mummificati e la faccia gonfia», si legge nel rapporto della polizia.

Hackman, 95 anni, è stato trovato in analoghe condizioni nella “mud room" dove ci si cambiano le scarpe vicina alla cucina. Secondo la polizia non c'erano segni ovvi di una fuga di gas come ipotizzato da Elizabeth Hackman, una dei tre figli che Gene aveva avuto con la prima moglie Fay Maltese, ma la locale società del gas assiste nelle indagini. Non sono stati riscontrati traumi sui cadaveri, né un biglietto che potesse far pensare a un doppio suicidio.

Due Oscar (per Il Braccio Violento della Legge e Gli Spietati), quattro Golden Globe, due Bafta, ma poi anche cinque romanzi di avventura di cui quattro dopo aver smesso di recitare nel 2004 per motivi di salute, Hackman era considerato da molti l'erede di Spencer Tracy per aver dato voce e volto all'uomo della strada ma anche per esser stato un attore per eccellenza, burbero e riluttante ad accettare la celebrità.

Dopo aver recitato per 40 anni in film amati da milioni di persone come Bonnie e Clyde, Il Braccio Violento della Legge, L'Avventura del Poseidon, Mississippi Burning, Gli Spietati, Superman, Hoosiers e The Royal Tenenbaums, negli ultimi due decenni Gene aveva vissuto da recluso: l'ultima, rarissima apparizione in pubblico, un anno fa, era stata al braccio di Betsy, un bastone nell'altra mano, fuori da un noto ristorante di pesce di Santa Fe.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata