Nuova svolta nelle indagini sulla morte di Gabby Petito, la 22enne scomparsa e trovata cadavere, strangolata, in Wyoming il 19 settembre.

Secondo quanto riporta l’Fbi sono stati rinvenuti in Florida, nell'area di Tampa, resti umani e il cadavere di un cane, non lontano da dove erano stati trovati oggetti appartenenti a Brian Laundrie, il fidanzato di Gabby Petito di cui si sono perse le tracce da più di un mese.

Tra gli oggetti recuperati al di fuori di un sentiero del Myakkahatchee Creek Environmental Park uno zainetto e un bloc notes, hanno spiegato gli investigatori. Un medico legale è sul posto per gli accertamenti del caso.

LA VICENDA – Petito e Laundrie, che vivevano con i genitori di lui a North Port, sulla costa occidentale della Florida, avevano intrapreso un viaggio “on the road” in camper all'inizio di luglio partendo da Long Island, New York. La ragazza aveva documentato l'esperienza vissuta tra i parchi americani, pubblicando l’ultima foto il 25 agosto.

Il primo settembre Laundrie era rientrato a casa dei suoi genitori, da solo. Quando i genitori di Petito ne hanno denunciato la scomparsa, la polizia ha concentrato le indagini su Laundrie. Il quale però il 17 settembre è a sua volta scomparso. I resti potrebbero appartenere a lui, ma per la conferma o la smentita ci vorrà del tempo, hanno annunciato le forze dell’ordine.

(Unioneonline/D)

