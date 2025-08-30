Francia, auto sulla folla: un morto e 5 feritiFollia omicida dopo una lite al bar, tre persone in arresto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il conducente di un'auto avrebbe investito "deliberatamente" un gruppo di persone nella notte tra venerdì e sabato nel centro di Evreux, in Francia, provocando un morto e cinque feriti, due dei quali in condizioni critiche, secondo la procura della città di Normandia.
Dopo una lite in un bar, intorno alle 4 del mattino, «una persona sarebbe andata a prendere un veicolo e avrebbe deliberatamente fatto retromarcia ad alta velocità tra la folla fuori dal locale», ha dichiarato all'Afp Rémi Coutin, procuratore di Evreux, aggiungendo che tre persone sono state arrestate.
Un'inchiesta è stata aperta per omicidio e tentato omicidio, secondo il magistrato.
(Unioneonline)